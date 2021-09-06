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В мире     06.09.2021 09:41

Экс-глава OMV: строительство «Северного потока - 2» завершат в ближайшие дни

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Теги:  строительство  Северный поток-2 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Бывший руководитель австрийской компании OMV Райнер Зеле в интервью ТАСС заявил, что строительство газопровода «Северный поток - 2» будет завершено в ближайшие дни.

Зеле сослался на исполнительного директора Nord Stream 2 AG (компания-оператор газопровода) Маттиаса Варнига, который заявивл, что работы по прокладке газопровода завершатся на этой неделе.

Также Зеле выразил уверенность, что уже в 2021 году по газопроводу начнутся поставки российского газа в Европу.

«Северный поток - 2» - магистральный газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Против строительства газопровода активно выступают Украина и Польша, которые опасаются потерять доходы от транзита российского газа в Европу. Также против строительства газопровода активно выступал США, которые намерены продавать в Европу свой сжиженный природный газ.

При этом, США заявляли, что газопровод может стать инструментом для политического давления России на страны Европы.

В апреле Европарламент предложил остановить строительство газопровода «Северный поток -2 », а также отказаться от покупки российских углеводородов «в случае продолжения российской агрессии на Украине»

В России всегда заявляли, что газопровод является исключительно коммерческим проектом.

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Теги: 
строительство  Северный поток-2 

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