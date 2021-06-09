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В мире     09.06.2021 10:38

Европарламент проголосовал за введение коронавирусного сертификата с 1 июля

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Теги:  Евросоюз  ЕС  коронавирус  COVID-19  коронавирусные сертификаты  Европарламент 

9 июня. Mossovetinfo.ru — Евроропарламент большинством голосов проголосовал за введение в Евросоюзе коронавирусных сертификатов, следует из данных голосования.

За введение коронавирусных сертификатов проголосовало абсолютное большинство депутатов. Официально решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Формально коронавирусные сертификаты в Евросоюзе начнут действовать с 1 июля, однако в тестовом режиме их уже начали выдавать в разных странах, документ уже получили более миллиона европейцев.

Сертификаты будут подтверждать, что их владельцы прошли вакцинацию от коронавируса, либо имеют отрицательный тест на коронавирус, либо тот факт, что владелец выздоровел после заражения коронавирусом.

С предложением ввести на территории ЕС коронавирусные сертификаты в середине марта выступила Еврокомиссия.

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Теги: 
Евросоюз  ЕС  коронавирус  COVID-19  коронавирусные сертификаты  Европарламент 

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