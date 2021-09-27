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В мире     27.09.2021 16:59

«Газпром» подписал 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа

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Теги:  Газпром  Венгрия  контракт  газ 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Венгрия и «Газпром» подписали в Будапеште договор на 15 лет на поставку газа, В год Венгрия будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа.

Со стороны «Газпрома» договор подписала заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. С венгерской стороны договор подписал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Соглашение вступит в силу с 1 октября и подразумевает возможность изменения условий через 10 лет. Согласно договору, 3,5 миллиарда кубометров ежегодно Венгрия будет получать через газопровод «Турецкий поток» и его продолжение через Сербию. Еще один миллиард кубометров газа Венгрия будет получать через Австрию.

В 2020 году Венгрия получила из России 8,6 миллиарда кубометров газа. Это второй показатель за 12 лет.

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Теги: 
Газпром  Венгрия  контракт  газ 

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