Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете ООН по правам человека

7 апреля, Mossovetinfo.ru - Россия лишена права голоса и права выступать в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН) после решения 7 апреля Генассамблеи ООН о приостановке участия РФ в СПЧ ООН.



В то же время Россия сохраняет место в СПЧ ООН.



За резолюцию проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58. Как голосовали государства – смотрите в прикрепленном фото с экрана табло голосования Генассамблеи ООН по трансляции заседания.



Отметим, что Китай проголосовал против резолюции, а Сербия и Израиль – поддержали резолюцию.



