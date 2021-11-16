Германия приостановила процедуру сертификации "Северного потока — 2"

16 ноября, Mossovetinfo.ru - Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2», сообщается на сайте немецкого регулятора — Федерального сетевого агентства.



Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG, в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии, передаст основной капитал и персонал "дочке", которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода. Эта дочерняя компания, которая будет управлять немецкой частью газопровода, должна будет подать полный комплект документов для сертификации. После этого регулятор возобновит процесс сертификации.



Газопровод «Северный поток — 2» достроен 10 сентября и готов к запуску.