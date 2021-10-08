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В мире     08.10.2021 12:22

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

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Теги:  Нобелевская премия мира  Дмитрий Муратов 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года, сообщает норвежский Нобелевский институт.

Также лауреатом Нобелевской премии мира стала филиппинская журналистка Мария Ресса.

Сообщается, что Муратов и Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Муратов стал третьим российским лауреатом Нобелевской премии мира после академика и правозащитника Андрея Сахарова и первого президента СССР Михаила Горбачева.

Всего в 2021 году в списке номинантов на Нобелевскую премию мира значились 234 человека и 95 организаций.


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Теги: 
Нобелевская премия мира  Дмитрий Муратов 

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