Другие материалы
-
В мире
31.03.2022, 08:58
Главы МИД Китая и России в ходе переговоров пообещали укреплять двусторонние связи – Синьхуа
31 марта, Mossovetinfo.ru - В ходе переговоров, состоявшихся в Китае, член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван ...
-
В мире
29.03.2022, 15:21
Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский
29 марта. Mossovetinfo.ru - Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно, сказал глава делегации ...
-
В мире
28.03.2022, 19:36
К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине
28 марта. Mossovetinfo.ru - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя высказывания президента США Джо Б...