Другие материалы
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В мире
23.11.2021, 08:16
Госсекретарь США Блинкен заявил о введении новых санкций против «Северного потока — 2»
23 ноября. Mossovetinfo.ru - Вашингтон вводит санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые ...
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В мире
21.11.2021, 11:48
500 тысяч человек могут умереть от COVID-19 в Европе зимой - ВОЗ
21 ноября. Mossovetinfo.ru - В течение нынешней зимы в Европе от заражения коронавирусом могут умереть 500 тыс. человек, ...
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В мире
19.11.2021, 19:06
В Австрии на 20 дней вводится общенациональный локдаун
19 ноября, - Mossovetinfo.ru - Власти Австрии приняли решение ввести режим национальной самоизоляции - общенациональн...