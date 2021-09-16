Гражданские лица впервые отправились в космос без профессиональных астронавтов

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Космический корабль Crew Dragon с первым в мире непрофессиональным экипажем вышел на орбиту, сообщает компания SpaceX.



В составе экипажа нет ни одного профессионального астронавта. Полет является коммерческим, все оплатил миллиардер, глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, который является одним из членов экипажа.



Также в состав экипажа входят врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя St. Jude Children's Research Hospital Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.



Экипаж проведет на орбите три дня, после чего должен приводнится в Атлантическом океане, в районе Флориды.