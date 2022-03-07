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В мире     07.03.2022 09:03

Из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум с 10.00 7 марта открывают гуманитарные коридоры

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Теги:  Киев  Мариуполь  Харьков  Сумы  гуманитарные коридоры  специальная военная операция 

7 марта. Mossovetinfo.ru - Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и её резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину

Вооруженные Силы России в гуманных целях, с 10.00 7 марта 2022 г. объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум, - сообщается в Заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине (7 марта 2022 г.).

Гуманитарный коридор из Киева пройдет по маршруту: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. С последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию.

Информация о гуманитарных коридорах доведена до профильных структур ООН и других международных организаций. Российские власти ждут «от официальной киевской власти, а также от руководства перечисленных городов конкретных действий».

24 февраля в эфире федерального телевидения Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса.

Накануне Председатель СК России поручил следователям расследовать обстоятельства обстрела граждан, покидающих Мариуполь, сообщает СК. Боевиками из националистического батальона "Азов" была расстреляна колонна мирных граждан при попытке выйти из города Мариуполь.
Накануне, Президент России Владимир Путин за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоил звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно). Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковника Владимира Жога, позывной Воха. По словам главы ДНР, Жога получил смертельное ранение прикрывая мирных жителей.

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Теги: 
Киев  Мариуполь  Харьков  Сумы  гуманитарные коридоры  специальная военная операция 

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