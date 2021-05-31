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В мире     31.05.2021 13:07

Китайские власти разрешили семьям иметь троих детей

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Теги:  Китай  дети 

31 мая. Mossovetinfo.ru — Власти Китая приняли решение разрешить семьям иметь троих детей, сообщает агентство «Синьхуа».

С 70-х годов прошлого года в Китае проводится жесткий курс на ограничение рождаемости. Семьям разрешалось иметь только одного ребенка, за нарушение этого правила на родителей накладывались санкции: высокий штрафы, исключение из Коммунистической партии Китая, увольнение с государственной службы.

Несколько лет назад были сделаны послабления. Было разрешено иметь второго ребенка родителям, каждый из которых является единственным ребенком в семье, в сельской местности меть второго ребенка позволили семьям, если первый ребенок - девочка.

Позднее второго ребенка разрешили иметь семьям, в которых хотя бы один из родителей является единственным ребенком в семье, а с 2016 года двух детей разрешено иметь всем китайским семьям.

Сообщается, что решение разрешить всем семьям иметь троих детей было принято по итогам заседания Политбюро ЦК КПК. Однако, когда это решение вступит в силу - не сообщается.

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Теги: 
Китай  дети 

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