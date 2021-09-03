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В мире     03.09.2021 13:15

Космические силы США подорвали ракету Alpha над Тихим океаном

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Теги:  космос  ракеты  США  сбой 

3 сентября. Mossovetinfo.ru — Космические силы США сообщили, что подорвали над Тиихим океаном ракету Alpha американской компании Firefly Aerospace, ракета была подорвана дистанционно.

Запуск ракеты произошел на базе ВВС «Ванденберг» в Калифорнии, это был первый испытательный полет данной ракеты. Компания Firefly Aerospace планирует с помощью ракеты Alpha выводить на орбиту небольшие спутники, этот сегмент рынка сейчас активно растет.

Однако при запуске ракета отклонилась от траектории, а затем начала кружиться. В результате был произведен ее подрыв.

Сообщается, что в результате подрыва ракеты никто не пострадал. В ближайшее время военные и специалисты соберутся, чтобы установить причину случившегося.

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Теги: 
космос  ракеты  США  сбой 

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