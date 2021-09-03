Космические силы США подорвали ракету Alpha над Тихим океаном

3 сентября. Mossovetinfo.ru — Космические силы США сообщили, что подорвали над Тиихим океаном ракету Alpha американской компании Firefly Aerospace, ракета была подорвана дистанционно.



Запуск ракеты произошел на базе ВВС «Ванденберг» в Калифорнии, это был первый испытательный полет данной ракеты. Компания Firefly Aerospace планирует с помощью ракеты Alpha выводить на орбиту небольшие спутники, этот сегмент рынка сейчас активно растет.



Однако при запуске ракета отклонилась от траектории, а затем начала кружиться. В результате был произведен ее подрыв.



Сообщается, что в результате подрыва ракеты никто не пострадал. В ближайшее время военные и специалисты соберутся, чтобы установить причину случившегося.