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В мире     18.03.2022 15:01

Кремль: российская сторона готова продолжить на переговорах с Украиной поиск развязок в рамках известных принципиальных подходов

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Теги:  Кремль  Путин  Шольц  Украина  спецоперация  подходы  принципы  переговоры 

18 марта 2022 года, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, состоявшемся по инициативе германской стороны, 18 марта отметил, что «киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения». В то же время сайт Кремля сообщает, что «тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов».

В настоящее время переговоры российских и украинских представителей ведутся в видеоформате.
Президент России обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе, - также сообщает пресс-служба президента.

24 февраля ИА МОССОВЕТ сообщало, Президент России Владимир Путин принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса. Обращении к нации о начале военной операции транслировалось около 06:00 24 февраля в эфире федерального телевидения и размещено на сайте президента.


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Теги: 
Кремль  Путин  Шольц  Украина  спецоперация  подходы  принципы  переговоры 

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