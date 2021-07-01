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В мире     01.07.2021 16:08

Лукашенко предложил разработать стратегию российско-белорусской интеграции до 2030 года

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Теги:  Александр Лукашенко  Союзное государство  Россия  Белоруссия  стратегия 

1 июля. Mossovetinfo.ru - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработать стратегию интеграции российско-белорусского Союзного государства, сообщает агентство БелТА.

«Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», - заявил президент Белоруссии.

В качестве примера Лукашенко привел производство интегральных схем. По словам президента Белоруссии, он уже обсуждал этот вопрос с президентом России.

Лукашенко также поблагодарил Владимира Путина за публичную поддержку Белоруссии в непростой период, а Союзное государство назвал ценностью, «которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям».

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Теги: 
Александр Лукашенко  Союзное государство  Россия  Белоруссия  стратегия 

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