Лукашенко предложил разработать стратегию российско-белорусской интеграции до 2030 года

1 июля. Mossovetinfo.ru - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработать стратегию интеграции российско-белорусского Союзного государства, сообщает агентство БелТА.



«Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», - заявил президент Белоруссии.



В качестве примера Лукашенко привел производство интегральных схем. По словам президента Белоруссии, он уже обсуждал этот вопрос с президентом России.



Лукашенко также поблагодарил Владимира Путина за публичную поддержку Белоруссии в непростой период, а Союзное государство назвал ценностью, «которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям».