Mastercard из-за санкций заблокировала доступ к системе множеству финансовых учреждений

1 марта. Mossovetinfo.ru – На основе санкционных распоряжений, для многих финансовых учреждений заблокирован доступ к платежной системе Mastercard.



В ближайшие дни кампания продолжит работу, чтобы полностью соблюдать обязательства,— отмечается в заявлении Mastercard — глобальной технологической компания в индустрии платежей.

