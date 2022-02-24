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В мире     24.02.2022 18:10

Минобороны: 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины выведены в результате ударов

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Теги:  Минобороны  Россия  Украина  брифинг  удары 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины выведены в результате ударов российских вооруженных сил в четверг 24 февраля. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России, чью информацию в своём сообщении распространил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«В том числе (выведены из строя – ред.) 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1».».

При огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ. Группировка войск ДНР продвинулась на глубину до 7 километров. 14 военнослужащих ВСУ в ходе боевых действий сдались.

В начале дня Минобороны сообщило, что в ходе специальной военной операции по защите Донбасса высокоточными средствами поражения выведена из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

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Карта места

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Теги: 
Минобороны  Россия  Украина  брифинг  удары 

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