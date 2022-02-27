 
Актуальные темы: коронавирус Украина Донбасс санкции
В мире     27.02.2022 11:53

Минобороны РФ: поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  Украина  Минобороны 

27 февраля, Mossovetinfo.ru - Российские военные блокировали украинские города Херсон и Бердянск, сообщает ИНТЕРФАКС со ссылкой на информацию официального представителя Минобороны РФ на брифинге в воскресенье.

Поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины - 26 февраля нанесен ещё один удар высокоточным оружием большой дальности.

Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолётов (на земле) и другое вооружение систем залпового огня, полевой артиллерии, специальная военная техника.

24 февраля в эфире федерального телевидения Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  Украина  Минобороны 

Возврат к списку

Лента новостей

11:53 В мире Минобороны РФ: поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины

09:36 Общество Google запретил монетизацию российским государственным СМИ

09:07 Другое SWIFT заявила о готовности отключить российские банки

15:55 В России Из-за отказа Киева от переговоров войска РФ возобновили продвижение на Украине – Песков

15:41 Мнения Приостановить действие контрактов россиян в НХЛ призвал экс-вратарь Гашек

Актуальные материалы

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

23:59 В мире В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик

22:43 В мире США временно перемещают посольство из Киева во Львов

09:15 Мнения Россия вошла в топ-3 стран, которые американцы считают враждебными - Politico

11:10 Общество Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru