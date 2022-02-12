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В мире     12.02.2022 08:48

Минобороны: с 10 по 20 февраля совместное учение «Союзная решимость–2022» проходит на территории Белоруссии

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Теги:  Россия  Белоруссия  Минобороны  Союзная решимость–2022 

12 февраля. Mossovetinfo.ru - Министерство обороны России сообщило о проведении на территории Республики Беларусь с 10 по 20 февраля российско-белорусского совместноо оперативного учения «Союзная решимость–2022».

Учения проводятся в рамках проверки сил реагирования Союзного государств по отработке задач защиты интересов Союзного государства.

Численность участников мероприятия не превышают определенные Венским документом 2011 года параметры, которые подлежат уведомлению.

Минобороны сообщает, что практические действия войск (сил) проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский, Осиповичский и на отдельных участках местности Республики Беларусь. Также задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

10 февраля на брифинге в Москве начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что в 2022 году ОДКБ намерено провести пять крупный военных учений – «Поиск», «Эшелон», «Взаимодействие», «Рубеж-2022», «Нерушимое братство-2022». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Карта-схема - сайт Минобороны России


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Теги: 
Россия  Белоруссия  Минобороны  Союзная решимость–2022 

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