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В мире     31.03.2022 14:45

Moody’s отозвало рейтинги России, Москвы, регионов и российских компаний

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Теги:  Moody’s  рейтинг  отзыв 

31 марта, Mossovetinfo.ru - Международное рейтинговое агентство Moody’s объявило 31 марта об отзыве всех рейтингов правительства России и ряда ее субъектов, рейтинг которых подсчитывало агентство. Также отозваны потолки странового рейтинга России в местной и иностранной валюте, - говорится сообщении.

В том числе отозваны рейтинги Москвы и Московской области.

25 марта агентство объявило о намерении отозвать кредитные рейтинги российских компаний.

9 марта агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте с B до C, - неизбежности суверенного дефолта.

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Теги: 
Moody’s  рейтинг  отзыв 

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