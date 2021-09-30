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В мире     30.09.2021 10:44

На Олимпийские игры в Пекине не допустят иностранных болельщиков

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Теги:  Олимпиада  спорт  болельщики  коронавирус 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – Иностранные болельщики не смогут посетить зимние Олимпийские игры в Пекине, билеты на соревнования будут распространять только среди китайских болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

При этом, чтобы попасть на соревнования китайским болельщикам необходимо будет соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее.

Вакцинированные спортсмены будут допущены на игры без карантина. Спортсмены, не прошедшие вакцинацию, должны будут пройти карантин сроком в 21 день.

На прошедших летом олимпийских играх в Токио на соревнования также могли попасть только местные жители. Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года.

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Теги: 
Олимпиада  спорт  болельщики  коронавирус 

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