 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация
В мире     27.01.2022 10:16

Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и АНК

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Назарбаев  Казахстан  полномочия  президент  Токаев 

27 января. Mossovetinfo.ru - Депутаты верхней палаты парламента Казахстана в четверг, 27 января, на пленарном заседании одобрили законодательные поправки исключается пожизненное право первого президента Казахстана — Елбасы (лидера нации) возглавлять ее, а в законе о Совете безопасности — пожизненное право возглавлять Совбез, тем самым отменив пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Трансляция заседания ведется на странице сената в YouTube.

Ранее мажилис (нижняя палата) парламента одобрил эти поправки на пленарном заседании.

С 26 января на всей территории Казахстана был отменен режим антитеррористической операции.

21 января президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил что первопричиной беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных. "Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния. В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1,3 тысячи долларов в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять. Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички и пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики", – сказал Токаев.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии "Нур Отана" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на съезде в пятницу 28 января будет рассматривать вопрос избрания председателя партии и внесения изменений в состав политсовета.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Назарбаев  Казахстан  полномочия  президент  Токаев 

Возврат к списку

Лента новостей

11:06 Мнения Неудачный опыт с электронным голосованием в Москве вносится в закон о гарантиях избирательных прав граждан - Рогов

10:39 Другое Администрации США передала России письменные ответы на проект двустороннего договора о гарантиях безопасности

10:16 В мире Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и АНК

17:46 Общество Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в пандемию

09:30 Город (Москва и область) На 3 недели закрыта плановая госпитализация в детские больницы в Москве

Актуальные материалы

17:59 Власть Лидеры трех фракций Мосгордумы просят Собянина провести заседание Правительства по проблемам экологии

11:11 Другое Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала в YouTube $28 млн в 2021 году

18:29 В мире C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции

17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

15:54 Власть Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru