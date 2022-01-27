Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и АНК

27 января. Mossovetinfo.ru - Депутаты верхней палаты парламента Казахстана в четверг, 27 января, на пленарном заседании одобрили законодательные поправки исключается пожизненное право первого президента Казахстана — Елбасы (лидера нации) возглавлять ее, а в законе о Совете безопасности — пожизненное право возглавлять Совбез, тем самым отменив пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Трансляция заседания ведется на странице сената в YouTube.



Ранее мажилис (нижняя палата) парламента одобрил эти поправки на пленарном заседании.



С 26 января на всей территории Казахстана был отменен режим антитеррористической операции.



21 января президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил что первопричиной беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных. "Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния. В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1,3 тысячи долларов в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять. Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички и пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики", – сказал Токаев.



Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии "Нур Отана" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на съезде в пятницу 28 января будет рассматривать вопрос избрания председателя партии и внесения изменений в состав политсовета.

