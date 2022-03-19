19 марта. Mossovetinfo.ru - Переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом состоялись в режиме ВКС вечером 18 марта по инициативе американской стороны, сообщает СИНЬХУА. Главы государств откровенно и обстоятельно обменялись мнениями по китайско-американским отношениям, ситуации вокруг Украины и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Байден отметил, что наступил судьбоносный момент для американо-китайских отношений, от которых во многом зависит будущее миропорядка 21 века. Как подтвердил Джо Байден, американская сторона не претендует ни на "новую холодную войну", ни на переустройство политической системы Китая, а также противодействие Китаю путем усиления блоковых альянсов, она выступает против т.н. "независимости Тайваня" и не намерена вступать в конфронтацию с Китаем.
Си Цзиньпин отметил, что будучи постоянными членами Совбеза ООН и крупнейшими в мире экономиками, Китай и США должны не только продвигать двусторонние отношения в верном направлении, но и нести на себе необходимую международную ответственность за мир и спокойствие во всем мире.
По мнению Си Цзиньпина, пока еще не полностью преодолены оставленные предыдущей администрацией США проблемы в китайско-американских отношениях, нарастают все новые вызовы и подчеркнул, что между Китаем и США были и остаются разногласия, они, пожалуй, неизбежны и в будущем. Важно надлежащим образом держать под контролем имеющиеся разногласия. Последовательное развитие китайско-американских отношений отвечает интересам той и другой стороны.
Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг Украины. По словам председателя Си Цзиньпина, столь тяжкая ситуация на Украине - крайне нежелательна для Китая, который по своей культуре и традиции всегда выступает за мир и против войны. Любая оценка и вывод Китая формируется исключительно объективно на основе самой сути происходящего. Необходимо отстаивать международное право и общепризнанные нормы международных отношений, строго соблюдать Устав ООН, придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности. Эти принципы лежат в основе китайских подходов по украинскому урегулированию. В соответствии с предложением из 6 пунктов по гуманитарному положению вокруг Украины китайская сторона готова предоставить гуманитарную помощь Украине и другим пострадавшим странам. Важно сообща поддерживать переговорный процесс между Россией и Украиной, который должен принести результат и мир. США и НАТО также должны наладить диалог с Россией, что позволило бы устранить коренные причины возникновения украинского кризиса, снять озабоченности в сфере безопасности как Москвы, так и Киева.
Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо продолжить переговорный процесс, избежать жертв среди мирного населения и гуманитарного кризиса, добиться скорейшего прекращения огня - это первостепенная задача. А долгосрочный мир станет возможным только при выстраивании отношений между крупными державами на основе взаимного уважения, отказе от менталитета времен холодной войны и блокового мышления во имя последовательного формирования сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности глобального и регионального масштаба. Работая с полной отдачей ради мира во всем мире, Китай и дальше продолжит играть свою конструктивную роль.
Главы государств сошлись в оценке конструктивного разговора и поручили командам двух сторон тщательно реализовать достигнутые договоренности и действенными шагами вернуть китайско-американские отношения в русло здорового и устойчивого развития, условились также о приложении совместных усилий к надлежащему урегулированию украинского кризиса.
Фото: СИНЬХУА НОВОСТИ