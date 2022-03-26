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В мире
29.03.2022, 15:21
Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский
29 марта. Mossovetinfo.ru - Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно, сказал глава делегации ...
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В мире
28.03.2022, 19:36
К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине
28 марта. Mossovetinfo.ru - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя высказывания президента США Джо Б...
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В мире
26.03.2022, 21:41
Все 132 пассажира разбившегося в Китае самолета мертвы – чиновник
26 марта, Mossovetinfo.ru - Все 132 пассажира самолета авиакомпании China Eastern Airlines, разбившегося 21 марта, мертвы сообщили ...