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В мире     29.03.2022 15:21

Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

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Теги:  Россия  Украина  спецоперация  переговоры  Стамбул  договор  Мединский  Путин  Зеленский 

29 марта. Mossovetinfo.ru - Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно, сказал глава делегации РФ на российско-украинских переговорах, помощник президента Владимир Мединский.

Российская делегация получила в Стамбуле от украинской стороны понятно сформулированную позицию и предложения, которые будут изучены и доведены до руководства страны, и будет дан соответствующий наш ответ, - сказал Мединский журналистам во по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта.

Предложения Украины включают запрет на нахождение на ее территории иностранных военных баз и войск, - сказал Мединский.

Мединский сообщил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. "Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу", - сказал он во вторник журналистам. Мединский пояснил, что эти шаги касаются политической и военной частей.

Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, когда будет готов договор, отметил Мединский. Этот договор должен быть проработан переговорщиками и министрами иностранных дел, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора, отметил глава делегации РФ на российско-украинских переговорах. «При условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе», - добавил Мединский.

По материалам ТАСС и РИА Новости из Стамбула.

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Теги: 
Россия  Украина  спецоперация  переговоры  Стамбул  договор  Мединский  Путин  Зеленский 

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