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В мире     24.04.2022 13:05

Первая конференция по продвижению чтения в общенародной среде состоялась в Китае

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Теги:  Китай  чтение  книги  общество  власть  приоритеты  эффективность 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – «Чтение — это важный способ приобретения знаний, совершенствования разума и развития нравственности. Оно пробуждает мысль человека, способствует формированию высоких идеалов и воспитанию в себе величия духа», - говорится в письме Председателя КНР Си Цзиньпина по случаю открытия 1-й конференции по продвижению чтения в общенародной среде, текст которого опубликован Синьхуа.

Член Политбюро ЦК КПК, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин зачитал поздравительное письмо Си Цзиньпина и выступил с речью на церемонии открытия конференции.

Си Цзиньпин в поздравительном письме в адрес открывшейся в субботу первой общенациональной конференции по чтению призвал все китайское общество больше читать и способствовать созданию благоприятной атмосферы для популяризации чтения.

Власти Китая намерены создать систему по продвижению чтения, охватывающей городские и сельские районы.


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Теги: 
Китай  чтение  книги  общество  власть  приоритеты  эффективность 

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