Песков: позиции России и США по Белоруссии сблизить невозможно

17 июня. Mossovetinfo.ru — На встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена было констатировано, что сблизить позиции стран по Белоруссии невозможно, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



При этом, по словам Пескова, Белоруссия не являлась приоритетным вопросом на переговорах Путина и Байдена.



Переговоры президентов России и США состоялись в среду, 16 июня, в швейцарской Женеве.