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В мире     17.06.2021 11:23

Песков: позиции России и США по Белоруссии сблизить невозможно

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Теги:  Дмитрий Песков  Владмири Путин  Джо Байден  переговоры  Белоруссия 

17 июня. Mossovetinfo.ru — На встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена было констатировано, что сблизить позиции стран по Белоруссии невозможно, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, по словам Пескова, Белоруссия не являлась приоритетным вопросом на переговорах Путина и Байдена.

Переговоры президентов России и США состоялись в среду, 16 июня, в швейцарской Женеве.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Владмири Путин  Джо Байден  переговоры  Белоруссия 

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