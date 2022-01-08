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В мире     08.01.2022 10:43

По делу о госизмене задержан бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана

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Теги:  Казахстан  госизмена  задержание 

8 января. Mossovetinfo.ru - 6 января в ходе начатого досудебного расследования по факту государственной измены по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) Масимов К.К. и другие лица. Об этом 8 января сообщает КНБ.

В интересах следствия иную информацию не разглашают.

Накануне, 7 января, Глава государства Касым-Жомарта Токаева в обращении к народу Казахстана отметил, что "Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов".

Ранее была поддержана просьба Казахстана ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка.

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Теги: 
Казахстан  госизмена  задержание 

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