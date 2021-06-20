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В мире     20.06.2021 11:08

Посол России в США возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем

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Теги:  Россия  США  посол  Антонов  Путин  Байден  отношения  оптимизм 

20 июня. Mossovetinfo.ru - Посол России в США Анатолий Антонов вылетел утром в воскресенье из Шереметьева в США. Перед вылетом Антонов заявил РИА Новости, что возвращается в Вашингтон с оптимистичным настроем. По словам Антонова, уже завтра у него начнутся встречи.

Антонов отметил, что у него уже запланированы несколько встреч. Посол рассчитывает на конструктивное взаимодействие. "Работа предстоит большая. Рассчитываем на подвижки", — сказал дипломат.

В среду, 16 июня, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе личной встречи договорились о возвращении послов в Вашингтон и Москву соответственно.

Российский посол был отозван в Москву для консультаций 18 марта, на фоне обострения российско-американских отношений. В апреле Москву покинул американский посол Джон Салливан.

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Теги: 
Россия  США  посол  Антонов  Путин  Байден  отношения  оптимизм 

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