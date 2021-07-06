Премьер Словении призвал ЕС готовиться к четвертой волне COVID-19

6 июля. Mossovetinfo.ru - Евросоюз должен готовится к потенциальной четвертой волне коронавируса, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.



«Мы видим постепенное возобновление общественной жизни, но мы фокусируемся на подготовке к потенциальной четвертой волне. Мы не хотим, чтобы она принесла с собой те проблемы, которые были в прошлом году», - заявил Янша в ходе выступления в Европарламенте.



По словам премьера Словении, необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить четвертую волну коронавируса, которая вновь может остановить жизнь в Европе.



По словам Янша, в течение полугода Европа должна вернутся к обычной жизни, которая была до пандемии. При этом, некоторые ограничительные меры останутся и будут действовать более длительный срок.