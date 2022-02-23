23 февраля. Mossovetinfo.ru - Поздно вечером во вторник 22 февраля, около 22:00 по московскому времени, Президент США Джо Байден объявил о решении ввести первый пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР
(Донецкой и Луганской народных республик). Байден в своей речи оценил это признание, как "вторжение" в Украину.
По словам Байдена, эти санкции будут гораздо жестче тех, которые США ввели в 2014 году.
"Если Россия продолжит с этим вторжением, мы готовы пойти дальше с санкциями", - заявил Байден во время выступления во вторник.
Байденом в ходе выступления сообщил о следующих санкциях (использованы материалы CNN -ред.):
"Мы вводим полные блокирующие санкции в отношении двух крупных российских финансовых институтов: ВЭБА и их военного банка".
"Мы вводим всеобъемлющие санкции в отношении суверенного долга России. Это означает, что мы отрезали российское правительство от западного финансирования. Она больше не может собирать деньги с Запада и не может торговать своим новым долгом ни на наших рынках, ни на европейских рынках".
"Мы также введем санкции против российских элит и членов их семей. Они разделяют коррупционные выгоды политики Кремля и должны разделить боль".
"Мы работали с Германией над тем, чтобы" Северного потока-2 " не было".
Байден также отметил, что если Россия "продолжит свою агрессию", могут последовать дополнительные санкции.
Президент США добавил, что в течение нескольких месяцев США тесно сотрудничали с партнерами и союзниками в Европе и по всему миру, чтобы подготовить ответ на действия России.
Также Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года, говорится в обнародованном во вторник заявлении ведомства. Минфином также введены санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Такие санкции обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.