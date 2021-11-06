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В мире     06.11.2021 20:43

Президент США направлял главу ЦРУ в Москву, чтобы разрядить эту напряженность между Киевом и Москвой

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Теги:  Россия  Украина  США  ЦРУ  Байден 

6 ноября. Mossovetinfo.ru - Президент Джо Байден направил директора ЦРУ Билла Бернса в Москву в начале этой недели, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием своих войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России, сообщили источники CNN.

После своих встреч в России Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке разрядить эту напряженность. В четверг в Киев также был направлен высокопоставленный сотрудник Госдепартамента для поддержки этих усилий.

В материале CNN отмечается, что «в последние дни администрация Байдена активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности между Москвой и Киевом».

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Теги: 
Россия  Украина  США  ЦРУ  Байден 

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