Президент США подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

10 мая. Mossovetinfo.ru - Президент США Джо Байден 9 мая подписал законопроект «О ленд-лизе для защиты демократии на Украине». Байден подписал законопроект, направленный на упрощение процесса получения военной помощи Украине, поскольку Россия продолжает свое вторжение, отметила CNN в материале о подписании Закона о ленд-лизе 2022 года.



Законопроект был ранее принят обеими палатами конгресса и разрешает президенту США в 2022 и 2023 финансовых годах дать указание администрации США предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы для повышения их обороноспособности.



Не позднее чем через 60 дней после принятия закона президент США должен создать «ускоренные механизмы поставок» этих вооружений.