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В мире     05.11.2021 11:01

Президенты России и Белоруссии утвердили 28 союзных программ

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Теги:  Россия  Белоруссия  Путин  Лукашенко  декрет  Союзное государство  программы  доктрина 

5 ноября. Mossovetinfo.ru - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину и миграционную концепцию в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24», в сети Интернет. Стенограмма заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства опубликована на сайте Президента РФ. Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании.

В своем выступлении Президент России подчеркнул, повторил, «что для России Белоруссия является не просто добрым соседом и ближайшим союзником, сотрудничество с которым выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга, – это по-настоящему братская республика, братский народ, и мы стремимся делать всё, чтобы так было всегда».

«Опираясь на волю граждан наших стран к единению, Россия и Белоруссия 25 лет назад начали работать над созданием политического и экономического интеграционного объединения – Союзного государства. За прошедшие четверть века мы вместе многое сделали для нашего общего экономического пространства», - сказал Владимир Путин.

Все 28 союзных программ были согласованы президентами 9 сентября и опубликованы на сайте правительства. Программы предусматривают создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом, трудовом и социальном законодательстве. В том числе предусматривается интеграция национальных платежных систем, внедрение общей системы быстрых платежей, а также отмена телефонного роуминга между странами.

Утверждена также общая военная доктрина.

Фото: пресс-служба Президента России


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Теги: 
Россия  Белоруссия  Путин  Лукашенко  декрет  Союзное государство  программы  доктрина 

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