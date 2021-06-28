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В мире     28.06.2021 16:18

Привитых «Спутником V» отказались считать вакцинированными в Германии

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Теги:  Германия  вакцины  COVID-19  коронавирус  Спутник V 

28 июня. Mossovetinfo.ru - На данный момент Германия не будет признавать тех, кто привился российской вакциной «Спутник V» привитыми от коронавируса, сообщил на брифинге представитель Минздрава РФ.

По словам чиновника, на данный момент привитыми от коронавируса считаются те, кто сделал прививку вакцинами, сертифицированными в ЕС. Так как «Спутник V» пока не сертифицирован в ЕС, те, кто сделал прививку этой вакциной, не считаются привитыми от коронавируса.

Вакцина «Спутник V», созданная НИЦ имени Гамалеи, стала первой в мире вакциной от коронавируса. О регистрации вакцины президент России Владимир Путин объявил 11 августа 2020 года. Вакцина используется как в России, так и в десятках других стран. Несмотря на то, что Евросоюз до сих пор не сертифицировал «Спутник V», ряд европейских стран использует препарат для вакцинирования, а также признает вакцинацию «Спутником».

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Теги: 
Германия  вакцины  COVID-19  коронавирус  Спутник V 

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