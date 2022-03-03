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В мире     03.03.2022 17:26

Путин - Макрону: задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены

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Теги:  Путин  Макрон  Украина  демилитаризация 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося 3 марта телефонного разговора с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном подчеркнул, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а затягивание Киевом переговоров приведет к тому что у России в переговорной позиции появятся дополнительные требования.

«Подтверждено, что в первую очередь речь идёт о демилитаризации и нейтральном статусе Украины – с тем, чтобы с её территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации. Подчёркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путём затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву», - сообщил сайт Кремля.

Также сообщается что Владимир Путин не согласился со многими озвученными накануне в «Обращении Президента Франции к французам по поводу войны на Украине» высказываниями. Это касается в том числе заявления Макрона, назвавшего «ложью» то, что Россия на Украине ведёт борьбу с нацизмом. Затронуты и другие вопросы.

Путин призвал Макрона подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с территории Украины иностранных граждан, часть из которых сделали заложниками. Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством. Путин и Макрон условились о продолжении контактов по затронутым вопросам.

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Теги: 
Путин  Макрон  Украина  демилитаризация 

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