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В мире     16.09.2021 13:08

Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск западной коалиции из Афганистана

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Теги:  Владимир Путин  Афганистан  ОДКБ 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назвал «поспешным» вывод американских войск из Афганистана и заявил, что из-за этого в регионе возникли новые угрозы, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти Движения талибов* мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране», - напомнил российский президент в ходе выступления по видеосвязи на саммите Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам Путина, в результате на границах ОДКБ сложилась нестабильная обстановка, которая несет новые риски и вызовы для стран-участниц.

Президент России напомнил, что для обеспечения безопасности стран-участниц, необходимо быть готовым задействовать как военный, так и политический потенциал ОДКБ.

Ранее президент России назвал гуманитарной катастрофой происходящее в Афганистане после ухода оттуда США и их союзников.

*Движение «Талибан» - террористическая организация, запрещенная в России.

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Теги: 
Владимир Путин  Афганистан  ОДКБ 

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