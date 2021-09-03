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В мире     03.09.2021 15:22

Путин назвал ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Афганистан 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Происходящее в Афганистане является катастрофой, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.

Путин отметил, что катастрофой ситуацию в Афганистане называют американские аналитики, и напомнил, что на операцию в Афганистане США потратили более 1,5 триллиона долларов, а результат оказался нулевой

«Если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», - приводит слова Путина «Интерфакс».

Президент России также заявил, что за порядок в мире должна отвечать Организация объединенных наций, и, в частности, Совет безопасности ООН.

Путин также выразил надежду, что теперь наконец придет осознание, что политика, в рамках которой США и их союзники пытались «цивилизовывать» другие народы - ошибочна.

Российский президент отметил, что если из уроков Афганистана будут сделаны правильные выводы, то в мировой политике могут произойти глобальные изменения.

Иностранные военные полностью покинули территорию Афганистана в ночь на 31 августа. Контроль над страной перешел к движению «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России).

Президент США Джо Байден заявил, что с выводом американских войск из Афганистана закончилась эпоха по переустройству других стран военным путем.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Афганистан 

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