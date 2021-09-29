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В мире     29.09.2021 18:19

Путин провел переговоры с Эрдоганом

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Теги:  Владимир Путин  Реджеп Тайип Эрдоган  переговоры 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел в Сочи переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По окончании переговоров президент России поблагодарил Эрдогана за визит, и назвал переговоры содержательными и полезными, а также пообещал продолжить контакты с турецким лидером.

В свою очередь, Эрдоган в своем telegram-канале назвал прошедшие переговоры продуктивными.

При этом, ни российский, ни турецкий президент не стали сообщать, какие конкретно темы обсуждались на переговорах. Однако ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты намерены обсудить ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии, а также ряд других международных вопросов.

В свою очередь, Эрдоган до переговоров говорил о намерении обсудить закупки Турцией российских зенитных систем С-400.

Ранее Песков заявил, что переговоры с Эрдоганом свидетельствуют о том, что Путин фактически выходит из режима самоизоляции.

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Теги: 
Владимир Путин  Реджеп Тайип Эрдоган  переговоры 

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