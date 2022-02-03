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В мире     03.02.2022 10:07

Путин: Россия и Китай - близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия

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Теги:  Путин  Россия  Китай  Синьхуа  статья 

3 февраля, Mossovetinfo.ru - Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, в предверии нового визита в Китай, через информационное агентство "Синьхуа" опубликовал авторскую статью  "Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее".

"Наши страны - близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия", - отмечается в статье. Президент России подчеркивает, что "мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремлённости в будущее. Основные принципы и ориентиры совместной работы наши страны определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, двадцатилетие подписания которого мы отметили в минувшем году".

Говоря об открывающихся в Китае Олимпийских играх Путин отмечает, что "Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к Зимним Олимпийским и Паралимпийским играм. Убеждён, что накопленный в КНР богатый опыт безупречной организации представительных международных состязаний позволит провести этот праздник мирового спорта на самом высоком уровне. Хотел бы пожелать сборным России и Китая впечатляющих результатов и новых рекордов!".

Председатель КНР Си Цзиньпин будет присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022, которая состоится 4 февраля на Национальном стадионе в Пекине, - сообщает в четверг Синьхуа.

Ранее сообщалось, что Россия направит на зимние Олимпийские игры в Пекине более 460 участников.

Фото: сайт kremlin.ru

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Теги: 
Путин  Россия  Китай  Синьхуа  статья 

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