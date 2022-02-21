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В мире     21.02.2022 19:05

Путин сообщил, что сегодня примет решение по вопросу о признании ДНР и ЛНР

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Теги:  Украина  кризис  Донбасс  Россия  ДНР  ЛНР  признание. Путин  решение 

21 февраля. Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР. Президент в понедельник провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по ситуации на Донбассе.

Открывая заседание Путин сказал, что «в конечном итоге мы должны с вами решить, что мы дальше будем делать и как мы должны поступать, исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день, и исходя из наших оценок её развития».

По окончании заедания Президент сказал, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
«Решение будет принято сегодня», - сказал Путин.

На заседании выступили: глава правительства, главы Госдумы и Совета федерации, глава МИД, министр обороны и другие.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сказал, что поддерживает рекомендации Госдумы признать ДНР и ЛНР и в то же время согласился с предложением секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева дать Западу последний шанс, чтобы тот заставил Киев в кратчайшие сроки выполнить минские соглашения.

Патрушев заявил что переговоры о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР) необходимо вести с только США.

Заседание транслировали центральные телеканалы России.


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Теги: 
Украина  кризис  Донбасс  Россия  ДНР  ЛНР  признание. Путин  решение 

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