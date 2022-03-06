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В мире     06.03.2022 17:47

Разговор Путина и Макрона: идея трехсторонней встречи МАГАТЭ – Россия – Украина - полезна

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Теги:  Россия  Украина  МАГАТЭ  Макрон 

6 марта. Mossovetinfo.ru - Телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны, сообщила 6 марта пресс-служба Кремля.

Макрон выразил обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на территории Украины. Путин подробно проинформировал Макрона об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы.

Владимир Путин в принципиальном плане согласился с идеей проведения трехсторонней встречи МАГАТЭ – Россия – Украина) встречи для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине. Путин назвал идею полезной и отметил, что стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране, а не в чернобыльской зоне.

О  провокации и нападению украинской диверсионной группы на Запорожскую АЭС подробно сообщено 04.03.2022 (12:15) на брифинге официального представителя Минобороны России. 
"Оперативно последовавшие заявления Зеленского о якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном не оставляют никаких сомнений. Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.
Всё это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников", - также сообщалось на брифинге Минобороны.




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Теги: 
Россия  Украина  МАГАТЭ  Макрон 

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