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В мире     03.04.2022 08:48

Решено оказать содействие в эвакуации иностранных граждан из Мариуполя - Минобороны

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Теги:  Мариуполь  гумкоридор  Минобороны  Путин  Эрдоган 

3 апреля. Mossovetinfo.ru - Российскими властями «принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя», - говорится в срочном Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине при Минобороне, распространенном в ночь на 3 апреля.

Вооруженные Силы Российской Федерации с 00:00 (мск) 3 апреля 2022 г. открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение «режима тишины» на маршруте движения, - говорится в заявлении Минобороны.

Отмечается, что решение о данном гумкоридоре принято в соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к Президенту Российской Федерации В.В.Путину.

31 марта, 1 и 2 апреля 2022 года Вооруженные силы России открывали дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске), заявил 2 апреля на начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Российские военные без участия киевских властей за сутки эвакуировали из Мариуполя 3046 человек, сообщил Мизинцев 1 апреля.

1 апреля, по информации пресс-службы Президента России, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. «При обсуждении гуманитарных вопросов в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказанную по линии Министерства обороны России помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий», - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Мариуполь  гумкоридор  Минобороны  Путин  Эрдоган 

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