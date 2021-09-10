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В мире     10.09.2021 16:49

РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства

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Теги:  Россия  Белоруссия  Союзное государство  роуминг  отмена 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, сообщается в совместном заявлении премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко.

Совместное заявление было сделано по итогам заседания совета министров Союзного государства России и Белоруссии, которое состоялось 10 сентября в Минске.

«Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания союзного совета министров были одобрены 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции России и Белоруссии.

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Теги: 
Россия  Белоруссия  Союзное государство  роуминг  отмена 

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