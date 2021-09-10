РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, сообщается в совместном заявлении премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко.



Совместное заявление было сделано по итогам заседания совета министров Союзного государства России и Белоруссии, которое состоялось 10 сентября в Минске.



«Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства», - говорится в заявлении.



Ранее сообщалось, что по итогам заседания союзного совета министров были одобрены 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции России и Белоруссии.