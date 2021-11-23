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В мире
02.12.2021, 23:59
Россия будет настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток
2 декабря – Mossovetinfo.ru - Президент России В.В.Путин на церемонии вручения верительных грамот 1 декабря с.г. подче...
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В мире
30.11.2021, 08:25
Штамм "Омикрон", по мнению китайских экспертов, может преодолевать иммунитет к коронавирусу
30 ноября, Mossovetinfo.ru - Новый штамм, по мнению китайских экспертов, может преодолевать иммунитет к коронавирусу, ...
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В мире
23.11.2021, 08:16
Госсекретарь США Блинкен заявил о введении новых санкций против «Северного потока — 2»
23 ноября. Mossovetinfo.ru - Вашингтон вводит санкции против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые ...