Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО

18 октября. Mossovetinfo.ru - Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми его сотрудников. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.



«В связи с отсутствием, в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО, надлежащих условий для осуществления дипломатической деятельности приостанавливается работа Постоянного представительства России при НАТО, в том числе Главного военного представителя», - говорится в заявлении МИД.



Деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве тоже приостановят, а аккредитацию ее сотрудников отзовут. Прекращается и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве, учрежденного при Посольстве Королевства Бельгия.



Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Королевстве Бельгия. «На усмотрение альянса один из послов стран-членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции», - отметили в МИД.



6 октября секретариат НАТО сообщил о решении альянса отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у 8 сотрудников Постоянного представительства Российской Федерации, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек. Как отметили в МИД РФ, никакого объяснения причин представлено не было.



Деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве тоже приостановят, а аккредитацию ее сотрудников отзовут.