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В мире     04.04.2022 17:39

Россия с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами

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Теги:  авиасообщение 

4 апреля. Mossovetinfo.ru - Россия с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами. Об это сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, на которого ссылается пресс-служба кабинета министров.

«Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям», – сказал Мишустин.

На данный момент из России без ограничений можно летать в 15 стран. 9 апреля возобновляется авиасообщение с Аргентиной, Индией, Китаем, ЮАР и другими дружественные государствами.

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Теги: 
авиасообщение 

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