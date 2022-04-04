Россия с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами

4 апреля. Mossovetinfo.ru - Россия с 9 апреля возобновит авиасообщение с 52 странами. Об это сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, на которого ссылается пресс-служба кабинета министров.



«Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям», – сказал Мишустин.



На данный момент из России без ограничений можно летать в 15 стран. 9 апреля возобновляется авиасообщение с Аргентиной, Индией, Китаем, ЮАР и другими дружественные государствами.