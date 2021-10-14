Россия с 9 ноября возобновляет авиасообщение еще с 9 странами

14 октября. Mossovetinfo.ru — Россия с 9 ноября возобновит на взаимной основе сообщение со следующими государствами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд, сообщает оперативный штаб.



При этом, по требованию Таиланда, прилететь в страну смогут только те граждане России, который привиты от коронавируса.



Кроме того, с 9 ноября снимаются ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Увеличивается число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией.



Также принято решение снять все ограничения на регулярные и чартерные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх из российских городов, в которых возобновлены международные перелеты.