Россия в июне возобновит авиасообщение с Великобританией и еще с семью странами

31 мая. Mossovetinfo.ru — В июне Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами, также будет увеличено количество рейсов в ряд стран, с которыми авиасообщение уже действует, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.



Со 2 июня возобновляется авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня регулярное авиасообщение возобновляется с Австрией, Венгрией Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, возобновляется чартерное авиасообщение с Албанией.



Кроме того, с 10 июля решено увеличить количество регулярных рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Белоруссию и Германию.



В тоже время, из-за сложной эпидемиологической обстановки решено пока продлить действующие ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией,