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В мире     01.06.2021 09:11

Россия в июне возобновит авиасообщение с Великобританией и еще с семью странами

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Теги:  авиасообщение  оперативный штаб 

31 мая. Mossovetinfo.ru — В июне Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами, также будет увеличено количество рейсов в ряд стран, с которыми авиасообщение уже действует, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Со 2 июня возобновляется авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня регулярное авиасообщение возобновляется с Австрией, Венгрией Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, возобновляется чартерное авиасообщение с Албанией.

Кроме того, с 10 июля решено увеличить количество регулярных рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Белоруссию и Германию.

В тоже время, из-за сложной эпидемиологической обстановки решено пока продлить действующие ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией,

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Теги: 
авиасообщение  оперативный штаб 

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