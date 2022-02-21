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В мире     21.02.2022 07:50

Саммит Путина и Байдена подготовят госсекретарь США и глава МИД РФ

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Теги:  Россия  США  Путин  Байден  саммит  Украина 

21 февраля. Mossovetinfo.ru - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров планируют встретиться на этой неделе в Европе после чего планируется встреча Президентов США и России. Об этом говорится в Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. В этом заявлении подчеркивается, что обе встречи, состоятся при условии, если не произойдет вторжение в Украину. «В настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в самое ближайшее время», - говорится в Заявлении пресс-секретаря Джен Псаки.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден приняли предложение президента Франции о саммите, сообщает France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец. Содержание саммита подготовят Блинкен и Лавров.

В пятницу в Белом доме выступая перед журналистами президент США Джо Байден заявил, что, убежден, что президент России Владимир Путин намерен осуществить вторжение на Украину. Такое утверждение Байден обосновывал имеющимися разведданными.


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Теги: 
Россия  США  Путин  Байден  саммит  Украина 

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