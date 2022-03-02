Санкции ЕС и НАТО против России «будут иметь свою цену и потребуют жертв» в Европе, - премьер Испании

2 марта. Mossovetinfo.ru - Правительство Испании минимизации негативного влияния санкций ЕС и НАТО на экономику Испании, в том числе туристическую отрасль и если санкции не будут отменены до периода отпусков, будет сделана попытка частично "компенсировать отсутствие российских туристов" за счет продвижения Испании на других рынках.



Санкции ЕС и НАТО против России, как уже существующие, так и , возможно, новые, "будут иметь свою цену и потребуют жертв" в Европе, - председатель правительства Испании Педро Санчес, выступая в нижняя палата парламента, сообщает ТАСС.



Санкции будут иметь последствия для европейской и испанской экономики и не только для макроэкономических показателей, для государственных бюджетов или также для экономики компаний, они будут иметь влияние на экономику семей, а также на основные продукты, - сказал Санчес.