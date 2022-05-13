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В мире     13.05.2022 11:17

Сенатор-республиканец временно заблокировал законопроект о выделении помощи Украине

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Теги:  США  Украина  сенат  помощь  оружие  контроль 

13 мая. Mossovetinfo.ru - Сенат был вынужден отложить окончательное прохождение пакета помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов после того, как сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в четверг отказался разрешить голосование, если не будет добавлены формулировки, конкретизирующие контроль за использованием предоставляемой помощи.

Сенатор настаивает на необходимости предоставления специальному генеральному инспектору (инспекции) прав по надзору за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину. Сенатор полагает, что не следует «выбрасывать все 40 миллиардов долларов без какого-либо надзора» и такая норма «заставляет воров дважды подумать перед тем, как украсть деньги».

Ожидается что теперь Сенат проголосует законопроект и отправит его на стол президента США для его подписи на следующей неделе.

В то же время в США считают жизненно важным контроль над оружием, которое они поставляют Украине. Об этом заявила пока еще пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге. Также накануне министр обороны Ллойд Остин рассказал, что на встречах с Зеленским США подчеркивают важность того, «чтобы оружие Запада не попадало в Украине не в те руки».

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Теги: 
США  Украина  сенат  помощь  оружие  контроль 

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